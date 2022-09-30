Дрозденко о присоединении республик: «Особенный день, который прибавил ответственности»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обратился к ленинградцам по случаю присоединения нескольких областей к России.

Президент сказал: «За нами Правда. За нами Россия. Как прежде уже не будет». Особенный день, который прибавил ответственности. Не только за освобождённые территории, но и за ребят, с оружием защищающих свободу России, за победу, которая куётся в тылу, усилиями каждого из нас. Команда Ленинградской области принимает эту ответственность, — пишет в своем Телеграм глава Ленобласти.