По его словам, комиссия не провела медосвидетельствование, и не стала выяснять наличие оснований для отсрочки либо освобождения от призыва.
22 сентября петербуржцу Даниилу Бакалинскому вручили повестку об отправке к месту прохождения военной службы.
В ответ на это мужчина подал заявление о замене военной службы на альтернативную, так как первая противоречит его убеждениям совести — сообщают Невские Новости.
Даниил Бакалинский просит отменить решение призывной комиссии по мобилизации, повестку военкомата, и освободить его от призыва.