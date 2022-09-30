Петербуржец подал в суд на военкомат Фрунзенского района

Автор: Анастасия Щербакова
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По его словам, комиссия не провела медосвидетельствование, и не стала выяснять наличие оснований для отсрочки либо освобождения от призыва.

22 сентября петербуржцу Даниилу Бакалинскому вручили повестку об отправке к месту прохождения военной службы.

В ответ на это мужчина подал заявление о замене военной службы на альтернативную, так как первая противоречит его убеждениям совести — сообщают Невские Новости.

Даниил Бакалинский просит отменить решение призывной комиссии по мобилизации, повестку военкомата, и освободить его от призыва.

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