В ночь на субботу в Лужском районе сгорела хозяйственная постройка

Спасатели ликвидировали пламя ровно час.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, в ночь на субботу в Луге-2 Лужского района загорелась хозпостройка.

Прибывшие на место происшествия восемь спасателей на двух машинах ликвидировали возгорание на общей площади 24 квадратных метра.

Информации о пострадавших не поступало.