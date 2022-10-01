В ночь на субботу в Лужском районе сгорела хозяйственная постройка

Спасатели ликвидировали пламя ровно час.
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, в ночь на субботу в Луге-2 Лужского района загорелась хозпостройка.
Прибывшие на место происшествия восемь спасателей на двух машинах ликвидировали возгорание на общей площади 24 квадратных метра.
Информации о пострадавших не поступало.
Вам будет интересно
По информации ivbg.ru, 13 сентября в доме на Ижорской улице в городе Коммунар Гатчинского района 62-летняя женщина жарила рыбу на кухне, потеряла сознание и опрокинула сковородку на себя. В...
21.09.2022 771