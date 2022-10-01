В ночь на субботу в Лужском районе сгорела хозяйственная постройка

Автор: Александр Селиванов
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Спасатели ликвидировали пламя ровно час.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти, в ночь на субботу в Луге-2 Лужского района загорелась хозпостройка.

Прибывшие на место происшествия восемь спасателей на двух машинах ликвидировали возгорание на общей площади 24 квадратных метра.

Информации о пострадавших не поступало.

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21.09.2022 771
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