Ленобласть одержала победу в двух номинациях на всероссийском конкурсе МФЦ

Награждение прошло в рамках форума центров госуслуг в Уфе.
На всероссийском конкурсе Минэкономразвития «Лучший многофункциональный центр России» — 2021 Ленобласть одержала победу в двух номинациях.
По информации администрации региона, Ленобласть стал лучшей в категориях «Лучшая региональная сеть МФЦ» и «Лучший проект МФЦ».
Награждение состоялось в рамках VI Всероссийского форума центров госуслуг «Мои документы» в Уфе.
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