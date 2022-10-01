Ленобласть одержала победу в двух номинациях на всероссийском конкурсе МФЦ

Автор: Александр Селиванов
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Награждение прошло в рамках форума центров госуслуг в Уфе.

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Источник: Пресс-служба администрации Ленобласти

На всероссийском конкурсе Минэкономразвития «Лучший многофункциональный центр России» — 2021 Ленобласть одержала победу в двух номинациях.

По информации администрации региона, Ленобласть стал лучшей в категориях «Лучшая региональная сеть МФЦ» и «Лучший проект МФЦ».

Награждение состоялось в рамках VI Всероссийского форума центров госуслуг «Мои документы» в Уфе.

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