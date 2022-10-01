В Лужском районе под колесами электрички погиб мужчина

Он скончался на месте происшествия.
Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по СЗФО, поздним вечером 30 сентября пенсионер попал под колеса электрички в Лужском районе Ленобласти.
Отмечается, что мужчина не обратил внимание на приближающийся состав.
От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия. Подробности инцидента выясняются.
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