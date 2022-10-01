Жители одного из районов Петербурга могут оформить парковочное разрешение

Парковка на улицах центра города неумолимо становится платной.
По информации телеграм-канала Mash на Мойке, с субботы, 1 октября, жители Адмиралтейского района могут оформить парковочное разрешение.
Отмечается, что оформление можно провести через портал Госуслуг или МФЦ. Стоить услуга будет 1800 рублей в год для собственников или квартиросъёмщиков.
Бесплатно оставлять машины позволят ветеранам ВОВ, узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, многодетным семьям — если они оформят разрешение со всеми документами.
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