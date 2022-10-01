Европейцы едут в Россию из-за последствий санкций

Украинским беженцам лучше живется в Европе, чем местным жителям. Историю молодой пары из Германии рассказывают СМИ.

Лия и Йенс приехали погостить в Хакасию. Сейчас они присматривают место для переезда. Один из вариантов – домик в сельской местности. По их словам, жизнь в Европе – так себе история, а после введения санкций против России стало еще тяжелее. Денег не хватает, чтобы содержать дом, ребенка.

Немцы уверены, что тяжелая финансовая ситуация в их стране – это следствие политики властей. Цены на продукты выросли, коммунальные услуги и электричество – просто «космос». Социальные выплаты направляют украинским беженцам. К примеру, им положено жилье и 1000 евро на человека ежемесячно.

SM-News. — Лия и Йенс решили попытать счастья в России. После визита в Хакасию они уехали в свою страну с твердым намерением вернуться сюда через несколько месяцев, но уже надолго, — отмечает издание