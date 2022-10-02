Фото: на КАД автомобиль перевернулся на крышу, есть пострадавший

ДТП произошло сегодня утром, 2 октября, на 20-м километре внешнего участка кольцевой дороги на границе Петербурга и Всеволожского района Ленобласти.
По предварительным данным, у развязки с Выборгским шоссе столкнулись две машины. В результате одна из них приземлилась на крышу, а вторая скрылась с места ДТП.
Один человек пострадал. Обстоятельства и детали случившегося выясняются.
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02.10.2022 50