Фото: на КАД автомобиль перевернулся на крышу, есть пострадавший

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

ДТП произошло сегодня утром, 2 октября, на 20-м километре внешнего участка кольцевой дороги на границе Петербурга и Всеволожского района Ленобласти.

По предварительным данным, у развязки с Выборгским шоссе столкнулись две машины. В результате одна из них приземлилась на крышу, а вторая скрылась с места ДТП.

20221002_odaqjg8c3gid3ssdp0yb
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, ВКонтакте

Один человек пострадал. Обстоятельства и детали случившегося выясняются.

Вам будет интересно
Видео: в Торосово маршрутка съехала в кювет. Водитель погиб, еще двое в больнице
ДТП со смертельным исходом произошло вечером 30 сентября в Волосовском районе Ленинградской области. В деревне Торосово микроавтобус, следовавший по маршруту "Волосово...
02.10.2022 50
Автор