Фото: на КАД автомобиль перевернулся на крышу, есть пострадавший

ДТП произошло сегодня утром, 2 октября, на 20-м километре внешнего участка кольцевой дороги на границе Петербурга и Всеволожского района Ленобласти.

По предварительным данным, у развязки с Выборгским шоссе столкнулись две машины. В результате одна из них приземлилась на крышу, а вторая скрылась с места ДТП.

Один человек пострадал. Обстоятельства и детали случившегося выясняются.