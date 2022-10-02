В DNS сообщили об утечке персональных данных клиентов и сотрудников

Автор: Гузель Галимова
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Российская сеть электроники DNS сообщил об утечке персональных данных своих сотрудников и клиентов.

«В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки», — говорится на сайте компании.

Отмечается, что атака была произведена группировкой хакеров с серверов, расположенных за пределами России.

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30.05.2022 226
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