В DNS сообщили об утечке персональных данных клиентов и сотрудников

Российская сеть электроники DNS сообщил об утечке персональных данных своих сотрудников и клиентов.

«В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. В настоящее время проводится расследование и устранение последствий атаки», — говорится на сайте компании.

Отмечается, что атака была произведена группировкой хакеров с серверов, расположенных за пределами России.