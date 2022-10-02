Конституционный суд одобрил пакет документов о вхождении в состав России новых территорий

Автор: Гузель Галимова
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Конституционный суд одобрил пакет документов о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Соответствующие решения опубликованы на сайте суда.

«Признать не вступивший в силу международный договор между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта соответствующим Конституции Российской Федерации», — говорится в решении по поводу ДНР.

Аналогичные документы были подписаны относительно признания договоров между Россией и ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

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30.09.2022 184
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