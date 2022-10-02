Фото: кота Тумана приняли на службу в форт «Риф» в Кронштадте

На территории форта «Риф» в Кронштадте появился новый охранник – кот Туман.
Среди должностных обязанностей нового сотрудника — защита территории от мышей.
«Знакомьтесь, кот Туман. Принят на должность охранника. Обещал, что ни одна мышь не пройдет. Желаем Туману хорошей службы и вкусной зарплаты!» — поделились сотрудники форта.
Фото: vk.com / Форт «Риф»
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