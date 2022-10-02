Фото: кота Тумана приняли на службу в форт «Риф» в Кронштадте

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

На территории форта «Риф» в Кронштадте появился новый охранник – кот Туман.

Среди должностных обязанностей нового сотрудника — защита территории от мышей.

«Знакомьтесь, кот Туман. Принят на должность охранника. Обещал, что ни одна мышь не пройдет. Желаем Туману хорошей службы и вкусной зарплаты!» — поделились сотрудники форта.
Фото: кота Тумана приняли на службу в форт «Риф» в Кронштадте форт "Риф", Кронштандт, кот
Фото: кота Тумана приняли на службу в форт «Риф» в Кронштадте форт "Риф", Кронштандт, кот
Фото: кота Тумана приняли на службу в форт «Риф» в Кронштадте форт "Риф", Кронштандт, кот
Фото: vk.com / Форт «Риф»
Вам будет интересно
Ленинградский зоопарк показал, как Шарик играет с шариком – видео
Броненосец по имени Шарик, живущий в Ленинградском зоопарке, обожает играть с мячами. Сотрудники в своем tg-канале показали, как это происходит. Видео:...
30.09.2022 114
Автор