На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 3 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола»:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 37 ограничение скорости движения в направлении г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 19:00, замена СБО;

км 21-25 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, профилирование обочины а/грейдером;

км 74,109 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия»:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Магистральная»:

км 110 – 122 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, подсыпка обочины;

км 112 – 122 ограничение скорости движения в оба направления с 04:00 до 07:00, нанесение дорожной разметки.

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А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

подъезд к г. Выборгу №1 км 0 – 6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 49 – 48 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

47 – 80 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механическим способом;

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 46 — 48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка прикромочных лотков;

А-121 «Сортавала»:

км 21+200 ограничение скорости движения в сторону г. Приозерска с 08:00 до 20:00, демонтаж рекламной конструкции;

км 33 – 34 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, замена дорожных знаков;

км 0 – 37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт и очистка водопропускных лотков;

км 24 — 21 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи,

км 37 – 15 ограничение скорости движения в сторону г. Санкт-Петербурга с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи,

24 – 21 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 08:00, мойка разделительной полосы;

км 48 — 51 ограничение скорости движения в сторону г. Приозерска с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта из разделительной полосы;

км 111-127 ограничение скорости движения в оба направления с 22:00 до 07:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва»:

км 45-53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 14:00, очистка водоотводных лотков.

Р-23 «Псков»: