Роскосмос показал, как выглядит утечка газа из «Северных потоков»

«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки с мест утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Снимок сделан космическим аппаратом «Канопус-В». На фото видна поверхность Балтийского моря и следы от утечки газа, обозначенные квадратами.

«Роскосмос продолжает следить за утечкой газа из газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», — говорится в сообщении в tg-канале Роскосмоса.

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Напомним, 26 сентября компания — оператор «Северного потока-2» сообщила, что на одной из ниток в водах Дании рядом с островом Борнхольм произошло ЧП. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщила оператор первого «Северного потока» Nord Stream AG. Сейсмический центр Швеции зафиксировал в районе утечек газа мощные подводные взрывы. Власти Дании не исключают, что причиной ЧП стали диверсии. Оба газопровода в момент ЧП не эксплуатировались, но все нитки были заполнены техническим газом.