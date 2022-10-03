Кадыров сообщил о скорой отправке троих несовершеннолетних сыновей в зону СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что трое его несовершеннолетних сыновей — Ахмат, Зелимхан и Адам — в ближайшее время отправятся на передовую спецоперации на Украине.

«И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», — написал он в своем tg-канале

Ахмату Кадырову 16 лет, Зелимхану 15 лет, а Адаму — 14. С детских лет они проходят боевую подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесском районе. Кадыров отметил, что его сыновья «готовы применить свои навыки в зоне СВО».