Дата-центры продолжат свою работу и развитие во Всеволожском районе

Александр Дрозденко подписал соглашение с генеральным директором компании «Сеть дата-центров «Селектел» Олегом Любимовым, которое подразумевает дальнейшее развитие объектов ИТ-инфраструктуры региона на базе отечественных программных и аппаратных технологий.

Подписание соглашения прошло сегодня, 3 октября, в рамках Всероссийского форума региональной информатизации «ПРОФ-IT».

«Для развития цифровых технологий очень важная такая составляющая, как безопасность, возможность хранения больших данных и возможность ими гарантированно пользоваться. Мы уже не первый год работаем с сетью дата-центров, это наш уже проверенный, надёжный партнёр», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Сеть является провайдером облачной инфраструктуры на базе 6 современных собственных дата-центров, 3 из которых располагаются во Всеволожском районе.

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Программа форума «ПРОФ-IT» размещена на сайте проекта.

Каждый год Всероссийский форум «ПРОФ-IT» проводится в новом регионе, который определяется Оргкомитетом, исходя из поступивших заявок. Всего за 9 лет площадку «ПРОФ-IT» посетили делегации из 85 регионов страны. На конкурс за этот период было заявлено более 973 проекта региональной и муниципальной информатизации, а 51 регион стали обладателями наград «ПРОФ-IT».