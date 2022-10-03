Студенты из Шлиссельбурга и Гатчины стали призерами всероссийского конкурса

Студенты представили лучшие проекты на конкурс «История профессий в моей семье: суперпрофессиональная семья».

Алексей Мухин из Техникума водного транспорта в Шлиссельбурге стал призером в номинации «Лучшее литературное произведение», а студентка Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского Екатерина Орел ― в номинации «Лучший фотопроект».

Конкурс проходил с 5 по 30 сентября 2022 года и объединил более 1 300 студентов из 705 образовательных организаций страны. Его цель — возрождение, сохранение, развитие преемственности семейных трудовых традиций, популяризации рабочих профессий и профессиональных династий, содействия укреплению престижа и авторитета человека труда