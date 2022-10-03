Атмосфера всеобщего веселья на пивном фестивале «Октоберфест» и исполнение русской народной песни «Калинка-малинка» вопреки сложившейся в немецких элитах русофобии удивили иностранных пользователей Twitter.

Ролик с исполнением русской песни на немецком фестивале разместил Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Он стал популярен в соцсетях, привлекая внимание журналистов и европейских политиков. На видео посетители Октоберфеста танцуют под «Калинку-малинку» и подпевают музыкантам. Об этом пишет РИА Новости.

Пользователи Twitter отметили, что изолировать российскую культуру невозможно, а один из них пошутил, что во всем виноваты «происки Кремля». Некоторые обеспокоились, что элитам Германии не понравится такая вольность с исполнением «не тех песен».