В августе Басманный суд Москвы отправил ее под домашний арест по делу дискредитации армии.

Мера пресечения была установлена до 9 октября, однако первого числа бывший муж журналистки Игорь Овсянников рассказал, что она вместе с 11-летней дочерью «скрылась в неизвестном направлении» — сообщает Фонтанка.