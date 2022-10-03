В августе Басманный суд Москвы отправил ее под домашний арест по делу дискредитации армии.
Мера пресечения была установлена до 9 октября, однако первого числа бывший муж журналистки Игорь Овсянников рассказал, что она вместе с 11-летней дочерью «скрылась в неизвестном направлении» — сообщает Фонтанка.
Вам будет интересно
О создании сервиса на ПМЭФ-2022 заявил генеральный директор «Диалога» Владимир Табак. Сервис будет состоять из сайта, чат-бота, медиамониторинга, базу недостоверных фактов...
21.06.2022 248