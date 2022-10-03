ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.
Герой сегодняшнего дня — Владимир Гаврилов.
Командир зенитного ракетного дивизиона майор Владимир
Гаврилов с первого дня специальной военной операции
обеспечивал прикрытие батальонно-тактической группы,
российских войск от ударов с воздуха. Он, рискуя жизнью,
организовывал работу расчетов средств ПВО, оперативный
вывод подразделений из-под артиллерийского огня
противника и своевременный подвоз боеприпасов для
боевых машин.
В один из дней в зоне ответственности дивизиона
Владимира Гаврилова оказались восемь летательных
аппаратов украинских националистов. Быстро
сориентировавшись в ситуации, российский офицер
грамотно поставил задачи подчиненным и лично, действуя в
составе расчета, приступил к огневому поражению
воздушных целей.
Благодаря грамотным и решительным действиям майора
Гаврилова, а также благодаря профессионализму его
личного состава был уничтожен вертолет и несколько
беспилотных летательных аппаратов противника.