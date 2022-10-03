ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — Владимир Гаврилов.





Командир зенитного ракетного дивизиона майор Владимир

Гаврилов с первого дня специальной военной операции

обеспечивал прикрытие батальонно-тактической группы,

российских войск от ударов с воздуха. Он, рискуя жизнью,

организовывал работу расчетов средств ПВО, оперативный

вывод подразделений из-под артиллерийского огня

противника и своевременный подвоз боеприпасов для

боевых машин.

В один из дней в зоне ответственности дивизиона

Владимира Гаврилова оказались восемь летательных

аппаратов украинских националистов. Быстро

сориентировавшись в ситуации, российский офицер

грамотно поставил задачи подчиненным и лично, действуя в

составе расчета, приступил к огневому поражению

воздушных целей.

Благодаря грамотным и решительным действиям майора

Гаврилова, а также благодаря профессионализму его

личного состава был уничтожен вертолет и несколько

беспилотных летательных аппаратов противника.