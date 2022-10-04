В Ленобласти отменили 100 решений по частичной мобилизации

В Ленинградской области отменили 100 решений о призыве по частичной мобилизации, сообщает пресс-служба областного правительства.

Так, среди ошибочно призванных был один многодетный отец, двое ухаживали за родными с инвалидностью, 11 были ограниченно годны, а 76 не подходили по возрасту.

Процесс проходит под контролем местных властей.

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Напомним, на «Госуслугах» появилась форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения при частичной мобилизации.