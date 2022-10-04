Более 200 кг амуниции собрали жители Ленобласти и Петербурга для участников спецоперации

Более 200 килограммов амуниции отправили из Ленобласти для военнослужащих российской армии, участвующих в спецоперации на Украине.

В посылке — прибор ночного видения, ноутбуки, тактические рюкзаки, фонари, медикаменты, бинокли, рации, квадрокоптеры, артиллерийская буссоль, карты памяти, военная форма и амуниция, берцы, термобелье. Вещи собирали как жители Ленобласти, так и Петербурга. Их доставят в части на передовую, рассказали в региональном отделении Народного фронта.

Фото: Народный фронт Ленинградская область/ВКонтакте