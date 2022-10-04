Стало известно, где в Ленобласти за минувшие сутки выпало больше всего осадков

Синоптик подвел итоги бушующего на территории региона циклона.

По данным синоптика Александра Колесова, максимальные порывы ветра в Ленобласти накануне достигали 13-15 метров в секунду, а в акваториях — до 18.

За минувшие сутки в регионе выпало большое количество осадков, но самые сильные выдались в центральных районах области. Например, в Шлиссельбурге выпало 47 мм, в Любани 39 мм, в Киришах и Гатчине до 34 мм дождя. Это порядка 50 — 70 % от месячной нормы. На западе и востоке области выпало меньше осадков — до 15-25 мм, что составляет 20 — 40 % от нормы.

В Петербурге, тем временем, в центральной части дожди за сутки составили 13-18 мм, а на юге — до 25-30 мм (20 — 47 % от месячной нормы).