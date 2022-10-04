Спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом спасатели рассказали в своем Телеграм.

В период с 26 сентября по 2 октября 2022 года поисково-спасательные подразделения Аварийно-спасательной службы Ленинградской области привлекались 33 раза, в том числе:

к аварийно-спасательным работам при ДТП (АСР) – 1 раз (спасено 2 человека);

к поисково-спасательным работам в лесах (ПСР) – 19 раз (спасено 15 человек).