В Гатчине из квартиры гендиректора сети ювелирных магазинов вынесли ценностей на 21,5 млн

В полицию 3 октября обратилась 60-летняя женщина — генеральный директор сети ювелирных магазинов. Неизвестный обокрал ее квартиру в Гатчине.

По ее словам, преступник забрался в дом в период с 17 февраля по 2 октября. Из квартиры пропали травматическое оружие с патронами, документы, в том числе паспорт, 30 тысяч долларов, 5 миллионов рублей и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 21 436 100 рублей, пишет 47channel.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.