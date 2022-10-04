Ущерб объектам культурного наследия Ленобласти в годы войны оценили в 1,9 трлн рублей

Ущерб, причиненный объектам культурного наследия Ленобласти за время немецко-фашистской оккупации, составил 1,9 триллиона рублей.

Такие данные озвучили в Ленинградском областном суде, где проходит очередное слушание по делу о признании геноцидом советского народа преступлений, совершенных захватчиками в годы Великой Отечественной войны на территории Ленобласти.

Сумма была пересчитана историками и научно обоснована, сообщил зампрокурора Ленобласти Сергей Виноградов.

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Сегодня в качестве экспертов в суде выступят поисковики и историки. Также свои показания даст внучка одного из расстрелянных немцами в парке «Сильвия» военнопленных.