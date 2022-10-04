Жители деревни Пупышево хотят, чтобы о них вспомнили

Деревня живет в условия крайнего серева, хоть и расположена в Ленобласти.
Жительница деревни Пупышево, Наталия Юрьевна, обратилась на прямую линию к Александру Дрозденко. По словам женщины в деревне нет дорог питьевой воды, пожарного водоема. В тоже время есть поезда перекрывающие Ж\Д переход в деревню.
Как сообщили в администрации Волховского района, в деревне Пупышево зарегистрировано 28 человек, а автомобильной дороги действительно нет. Транспортная доступность обеспечивается железнодорожным транспортом. Водоснабжение производится из частных колодцев. Пожарный водоём в плане на 2023 год.
Администрация района обращалась в управлении Октябрьской железной дороги по поводу перекрытия перехода через Ж\Д пути.
Также власти района отметили, что в целях исключения случаев длительной стоянки составов проведена работа с диспетчерским центром управления перевозками.