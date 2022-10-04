Минтранс предложил повысить цены на проезд по платным дорогам в России

Минтранс России предлагает повысить стоимость проезда по платной дороге для легковых авто с 3 рублей до 5 за километр, а для грузовых машин — до 14,25 рубля за километр. Проект постановления Правительства России опубликован ведомством на портале проектов нормативных правовых актов.

Среди причин, которые вынуждают поднять максимальные цены за проезд по платным трассам, называют рост фактической стоимости дорог: с начала прошлого года цена данных объектов в среднем увеличилась на 12% без учета инфляции. Подорожал их ремонт, а также увеличилась стоимость долгового финансирования.

— Таким образом, с учетом роста стоимости обслуживания долга в среднем за период 2022–2024 годов среднегодовой прирост выплат по обязательствам в сравнении с запланированным составит до 35% ежегодно для планируемого портфеля проектов, что потребует обеспечить дополнительные поступления в аналогичных объемах в рамках имеющихся инструментов, — говорится в пояснительной записке к проекту.

В ведомстве отмечают, что рост цен будет способствовать опережающему привлечению внебюджетного финансирования (облигационных займов, а также привлекаемых средств инвесторов) и, соответственно, ускорению строительства и капитального ремонта трасс.

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При плановом повышении тарифов водители массово не «уходят» на бесплатные трассы. Спрос на платные дороги растёт ежегодно, отмечают в Минтрансе РФ. Так, с 2015 по 2021 годы количество проездов пользователей увеличилось в 4 раза.