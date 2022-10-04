Петербургской семье пришлось выслушать от мигранта оскорбительную лекцию о русских

Отец семейства конфликтовать не стал, но написал обращение в полицию.

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По информации телеграм-канала Mash на Мойке, мигрант пристал к петербургской семьи и рассказал, что и как он собирается делать с русским народом.

Случай произошел у станции Удельная. Сначала мужчина громко ругался матом по телефону, а после того, как семья отсела на другой конец автобуса, переключился на них.

По словам главы семейства, который написал заявление в полицию, в поведении агрессора можно усмотреть и разжигание ненависти, и призыв к терроризму.