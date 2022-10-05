Ленобласть отправила в Енакиево спортивный инвентарь и оборудование для соревнований

Ленобласть отправила в подшефный город Енакиево спортивный инвентарь и оборудование для соревнований и тренировок по картингу, мотоболу и мотокроссу.
Всего было отправлено две фуры с инвентарем. Спортсмены из Енакиево получили возможность провести фестиваль технического мастерства на базе Центра физического здоровья населения «Спорт для всех» и мотобольном стадионе «Союз-3».
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти
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02.10.2022 129