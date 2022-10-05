Стало известно, что делать, если квартиру опечатали сотрудники военкомата

«Объясняем. рф» порекомендовал россиянам обращаться в полицию при опечатывании квартир военкомами.

Сотрудники военкомата не имеют права опечатывать квартиры россиян, сообщается на портале «Объясняем.рф». Там уточнили, что если это произошло, нужно обратиться в полицию.

— Сотрудники военкоматов не имеют права опечатывать квартиры, — подчеркивается в сообщении.