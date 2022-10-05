Депутаты Ленобласти высказались о том, что сегодня пишутся новые учебники истории

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области поделились своими впечатлениями о присоединении четырех новых регионов к России

Как напомнили в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, 30 сентября произошло поистине историческое событие. В Георгиевском зале Кремля состоялось подписание договоров о вхождении в состав Российской Федерации четырех новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Перед церемонией Президент России выступил с обращением.

Владимир Путин отметил, что в рамках прошедших референдумов жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей сделали свой «однозначный выбор». Напомним, на завершившемся 27 сентября референдуме жители практически единогласно проголосовали за вхождение территорий в состав РФ, явка составила более 90%.

«За выбором миллионов жителей в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях – наша общая судьба и тысячелетняя история. Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам. Несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России», — подчеркнул Президент.

Своими впечатлениями поделились и депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

Так, спикер областного парламента Сергей Бебенин («Единая Россия») назвал случившееся торжеством правды.

«В состав России вернулись ДНР и ЛНР, а также Запорожская и Херсонская области. Это воля миллионов людей, которые на референдуме проголосовали за присоединение к России. Мы будем помогать этим регионам интегрироваться законодательно, направлять гуманитарную помощь и поддерживать наших людей, чтобы как можно быстрее там установилась мирная и комфортная жизнь», — отметил Сергей Бебенин.

Вице-спикер Саяд Алиев («Единая Россия») особое значение уделил тезису Владимира Путина о том, что Россия будет защищать свою землю всеми силами и средствами и сделает все, чтобы обеспечить безопасную жизнь людей.

По словам вице-спикера Татьяны Тюриной («Единая Россия»), Донбасс выстрадал этот день: «Стойко преодолевая все испытания, Донбасс и юг Украины вернулись домой, в Россию. Вытерпев издевательства нацистского режима, храня дома знамя Победы, встречая Новый Год под обращение нашего Президента люди наконец-то дождались, и этот день настал — Херсон, Запорожье, Донбасс теперь Россия навсегда!»

«Жители регионов абсолютным большинством сделали выбор — быть со своим народом, со своей исторической Родиной, — подчеркнул руководитель исполкома регионального отделения ВПП «Единая Россия», депутат областного парламента Дмитрий Рытов. — Но мы не просто свидетели, мы современники и участники этих событий — возвращения России в мировую повестку, как одного из самодостаточных и независимых цивилизационных мировых центров, трансформации и видоизменения самой мировой геополитической системы».

«Свершилась история. Договоры о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях подписаны — добро пожаловать домой! Люди проголосовали за возвращение домой, за мир без ущемления их прав и нацизма. Полностью поддерживаю решение граждан теперь уже России и все сказанное сегодня президентом», — поделился депутат Андрей Гардашников («Единая Россия»).

Выбор миллионов людей основан на историческом единстве, считает единоросс Сергей Моренков: «За этим выбором стоит великая тысячелетняя история и наша общая судьба! Нас объединяют столетия и годы истории от основания Древней Руси до освоения земель Екатериной Второй, от смертельных сражений за Родину в годы Великой Отечественной Войны до распада СССР, а также современная история наших дней».

Депутат Даниил Федичев («Единая Россия»): «День — в учебник по истории. Контурные карты меняются. Страна приросла 4 новыми регионами. Там люди сказали «нет» возрождению нацизма, дискриминации русского языка и марионеточному режиму с управлением из Вашингтона. Наше дело правое и победа будет за нами. Как известно, у России есть только два союзника — армия и флот, которые сейчас выполняют свою задачу. За мир, увы, надо бороться. В том числе и с двойными стандартами, которые так любит современный Запад».

Не скрывала эмоций и Ольга Ковальчук («Единая Россия»): «Свершилось! Этот День со слезами на глазах несомненно войдет в Историю. Россия открыла свою душу тем, кто все эти 8 лет страдал за свой родной язык, за желание быть вместе с нами. И всем нам нужен мир! Будем приближать его каждый и все вместе», — написала она на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Единоросс Александр Русских, отметил, что впереди предстоит долгий путь по освобождению всех республик, а также по их восстановлению. «Очень важный шаг сегодня сделан, и теперь мы будем делать последовательные шаги, и поддерживать наших ребят, которые сейчас выполняют воинский долг, защищая территорию нашей страны. Наша обязанность — поддержать наших людей, которые говорят на русском языке, которые жили на этих территориях, чтобы они чувствовали себя комфортно в нашей стране».

Депутат Михаил Макаров («Единая Россия»): «Это действительно историческое и фундаментальное событие. Сегодня как никогда важна сплоченность, единство помыслов и выполнение поставленных задач. Только общими усилиями мы сможем добиться поставленных результатов. Ведь пока мы едины — мы непобедимы!