Дожди и порывистый ветер ожидаются в Ленобласти 6 октября

Жителей Ленобласти в четверг, 6 октября, ждет облачная с прояснениями погода.
В большинстве районов пройдут небольшие дожди, днем местами умеренные. Ветер южный, юго-западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8°C, днем +10…+15°C. Атмосферное давление будет понижаться.
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04.10.2022 333