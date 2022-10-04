Опубликован календарь с лучшими днями для рыбалки в октябре на территории Ленобласти

Специалисты «Леноблводоканала» рассказали, что самое главное правило осенней рыбалки – двигаться. Чем больше мест вы обловите, тем лучше будет результат.

Так, в октябре в водоемах появляется первый лед, а со снижением температуры вся рыба уходит на глубину.

«Сейчас актуальной становится охота на хищников — щука и окунь ловятся на любую подходящую для них приманку. Хищники активизируются, чтобы накопить побольше жира перед зимой. В этот период лучше всего подойдет рыбалка с лодки», — рассказали специалисты.

Другие подводные обитатели с похолоданием воды снижают свою пищевую активность и прячутся в глубоких местах водоема.

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Так, самый лучший клев ждет рыбаков 4-5, 14-17 и 28 октября. Средний клев 3, 6, 12, 13, 18 – 21, 29 – 31 октября. Лучше не выезжать на рыбалку 1-2, 7 – 11, 22 – 27 октября. В эти даты клева не будет.