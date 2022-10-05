Законодательное собрание Ленобласти утвердило изменения в областной бюджет на 2022 год

Бюджет Ленинградской области на 2022 год на плановый период 2023 и 2024 годов утвержден депутатами в трех чтениях.

«Сегодняшние уточнения – уже третьи. По ходу исполнения бюджета нам приходилось принимать серьезные решения. У нас также увеличились расходы, связанные с геополитической ситуацией. Мы посмотрели до копейки все государственные программы, чтобы освободившиеся средства перераспределить на приоритетные направления или направить в резервный фонд», — сказал председатель комитета финансов Роман Марков.

Согласно представленным расчётам, доходы бюджета Ленобласти увеличились с 168,8 млрд рублей до 180,4 млрд рублей, расходы — со 189,7 млрд рублей до 201,3 млрд рублей. Дефицит региональной казны не изменился и остался в объеме 20 млрд рублей.

«Бюджет остается сбалансированным, несмотря на серьезные изменения в политической и экономической ситуации. Мы полностью профинансировали текущие обязательства и сформировали резерв на 2023 год, потому что начало следующего года будет непростым», — добавил Роман Марков.

Напомним, что за первое полугодие 2022 года в бюджет региона поступило 99,3 млрд рублей. При этом расходы областного бюджета в первом полугодии составили 89,2 млрд рублей.

Отметим, что в Ленобласти работает портал «Открытый бюджет», на котором в разделе «Документы» можно посмотреть главный финансовый документ региона. Как уже ранее писал ivbg.ru, бюджет Ленобласти 2021 года исполнен на высоком уровне. В целом доходы областного бюджета в 2021 году исполнены в объеме 168,1 млрд рублей (при плане в 160,2 млрд рублей), расходы – 174,4 млрд рублей (при плане 181,9 млрд рублей). Дефицит составил 6,3 млрд рублей, или 4,4% к уровню собственных доходов.