В России завели первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

Следственный Комитет России возбудили первое уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу по частичной мобилизации. Фигурант — 32-летний житель Пензы.

Мужчина без законных оснований для освобождения от службы не явился в военкомат по повестке. Уголовное дело возбуждено по статье «Уклонение от призыва на военную службу», сообщили в пресс-службе регионального главка СК.

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Тем временем в Ленобласти расширили меры поддержки семей мобилизованных.