Житель Сертолово арестован за хищение полутора тонн топлива под Выборгом

В Ленобласти заключен под стражу 41-летний житель Сертолово. Ему вменяют покушение на кражу в крупном размере.

Через несанкционированную врезку на 776-м километре магистрального нефтепровода «Ярославль — Приморск-2» мужчина выкачал не меньше полутора тонн дизельного топлива. Воришка успел слить топливо в канистры, однако емкости обнаружили сотрудники полиции. Ущерб владельцу — компании «Транснефть-Балтика» — предварительно оценен в 86 тысяч рублей.

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Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Известно, что мужчина уже был ранее судим четыре раза — за грабежи, разбой и хранение наркотиков.

Его предполагаемых сообщников ищут.