Россиянам позволят отказаться от бумажного полиса ОМС

Минздрав внес поправки в действующее законодательство. Уже в декабре этого года в поликлиники можно будет ходить без полиса ОМС.
С 1 декабря 2022 года в поликлиниках не нужно будет предъявлять бумажный полис медицинского страхования. Для получения услуг в медучреждениях достаточно будет назвать только номер полиса.
Также вместо полиса можно будет предъявить штрих-код из личного кабинета на Госуслугах, поделились в «Петербургский дневник».
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