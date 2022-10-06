Россиянам позволят отказаться от бумажного полиса ОМС

Автор: Анастасия Щербакова
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Минздрав внес поправки в действующее законодательство. Уже в декабре этого года в поликлиники можно будет ходить без полиса ОМС.

С 1 декабря 2022 года в поликлиниках не нужно будет предъявлять бумажный полис медицинского страхования. Для получения услуг в медучреждениях достаточно будет назвать только номер полиса.

Также вместо полиса можно будет предъявить штрих-код из личного кабинета на Госуслугах, поделились в «Петербургский дневник».

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06.10.2022 18
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