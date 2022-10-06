Спасатели Ленобласти вывели из леса у станции Назия заблудившуюся женщину

Вечером в среду, 5 октября в экстренные службы поступило сообщение, что в лесу около станции Назия в Кировском районе заблудилась пожилая женщина.

На ее поиски отправились сотрудники ПСО Шлиссельбурга. После поисков пенсионерку нашли с полной корзиной урожая. Пожилую женщину вывели из леса и передали родственникам, сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти.