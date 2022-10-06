В Ленобласти начали расчищать русла реки Волхов

В Ленобласти специалисты начали расчищать русла реки Волхов, чтобы увеличить гарантированную глубину на судовом ходу с 1,95 до 2,4 метра.

Проводимые работы улучшат условия судоходства, увеличат судопоток и пассажиропоток на активно развивающемся направлении перевозок.

Отмечается, что мероприятия скоординированы с проектами развития водного пассажирского сообщения и создания единой сети пассажирских причалов. В регионе уже построено шесть новых причалов, в том числе два на реке Волхов — в Старой Ладоге и Киришах.