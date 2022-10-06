СМИ: на Украине выдали за «доказательство пыток» коллекцию стоматолога

Немецкие журналисты вывели на чистую воду минобороны Украины, которое распространило фейк о пытках с вырыванием зубов в Харьковской области.

Пару дней назад киевское ведомство расписало в соцсетях «застенки» и «мини-Освенцим» в селе Пески-Радьковские, которые якобы устроили российские военные. Посты сопровождались снимками коробок с «вырванными зубами». Газета вышла на местного дантиста, который опознал предметы на фото, выяснило издание Bild.

— Эти золотые коронки очень похожи на те, что украли из моей коллекции. Я единственный стоматолог здесь. Поэтому, если их нашли здесь, то они, стало быть, мои, – рассказал врач, продемонстрировав журналистам оставшуюся коробку.

На вопрос о том, могли ли коронки принадлежать покойникам, дантист ответил категорически: нет.

— Они остались от моих пациентов, которых я лечил многие годы. Я удалял плохие зубы: за три десятка лет вырвал их десятки тысяч, и в коллекции – только часть. В день, бывает, я удаляю до восьми зубов, – поделился стоматолог.