На 10 федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 7 октября при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 22-30 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины;
- км 14, 23, 24, 26, 35, 37 ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, ремонт СБО;
- км 10 (а/д «Кисельня-Хвалово) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 109 ограничение скорости движения в направлении на г.Кировск с 08:00 до 19:00, устранение размывов обочины;
- км 62-64, 65-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 18:00, заливка трещин в а/б покрытии.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия»:
- подъезд к г. Выборгу №1 км 0 – 6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 52-48 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;
- км 80-47 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом.
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05.10.2022 98
А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 46-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка прикромочных лотков;
- км 45+900 ограничение скорости движения в сторону Светогорска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.
А-181 «Магистральная»:
- км 117 — 123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение завышения обочины;
- км 0 -30 ограничение скорости движения в оба направления с 06:00 до 15:00, нанесение дорожной разметки.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка водопропускных лотков;
- км 12 – 13 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 0 – 37 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- ТрР км 33, ТрР км 27 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 27 – 24 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;
- км 0 – 37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена дорожных знаков;
- км 24-27 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 08:00, мойка разделительной полосы;
- км 37 – 70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, механическая очистка примыканий;
- км 50-53 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта с разделительной полосы;
- км 50+550 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, ремонт конуса;
- км 0 — 55 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 08:00, нанесение дорожной разметки.
А-180 «Нарва»:
- км 43-53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 14:00,очистка и мойка ШЗЭ и СБО от пыли и грязи.
Р-23 «Псков»:
- км 145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00 , заливка трещин в а/б покрытии.