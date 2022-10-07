Ветеринары Ленобласти везут восемь медалей с «Золотой осени»

Заслуги управления ветеринарии были отмечены золотыми, серебряными и бронзовой медалями на агропромышленной выставке в Москве

«На «Золотой осени» департаментом ветеринарии РФ ветслужба Ленинградской области была отмечена среди лучших в стране. Мы создали сеть современных клиник и ветстанций по всей области, разработали программы профилактики болезней животных. Системная работа обеспечивает ветеринарное благополучие региона, сохраняет здоровье и животных, и людей», – председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

Напомним, что Управление ветеринарии Ленобласти возобновило санитурную обработку социальных объектов. С начала 2022 года специалисты уже продезинфицировали 164 социальных объекта — от детских садов до школ. Общая площадь обработки — 355 341 «квадратов». Кроме того, ветврачи вакцинировали 261,5 миллионов животных и птиц против особо опасных болезней.