«Умное» видеонаблюдение следит за безопасностью жителей Кингисепского района

К региональной системе «Безопасный город» подключены 85 камер в Кингисеппском районе.

Единая региональная система видеонаблюдения и аналитики, разработанная в рамках проекта «Безопасный город», помогает уменьшить количество происшествий в Ленобласти. Камеры видеонаблюдения, размещенные в Усть-Луге, Кингисеппе, Ивангороде, Котельском и Вистино передают данные в Региональный мониторинговый центр, управляющий единой системой интеллектуального видеонаблюдения Ленобласти.

Благодаря функции распознавания номеров они позволяют отслеживать перемещение автомобилей в режиме реального времени. Также камеры позволяют организовать контроль общественной безопасности жителей и система уже доказала свою эффективность: за 9 месяцев 2022 года в Ленинградской области органами правопорядка при помощи данных программы «Безопасный город» было выявлено 93 преступления, раскрыто 146.