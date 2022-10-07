Политики, журналисты и военнослужащие поздравили Путина с юбилеем

В пятницу, 7 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин отмечает свое 70-летие. Несмотря на юбилейную дату, глава государства проведет день в рабочем режиме.

С днем рождения Владимира Владимировича поздравляют политики, журналисты и военнослужащие, которые задействованы в спецоперации на территории Украины. Они желают главе государства крепкого здоровья, твердой воли, верных соратников, силы духа, терпения и великой выдержки, вдохновения, добра и благополучия! Прочитать пожелания Путину в честь 70-летнего юбилея можно на сайте Online47.

Ранее от лица жителей Ленобласти с юбилеем главу государства поздравил Александр Дрозденко.