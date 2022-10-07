Дожди и порывистый ветер сохранятся в Ленобласти 8 октября

Жителей Ленобласти в субботу, 8 октября, ждет облачная с прояснениями погода.
Ночью и во второй половине дня местами ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +5…+10°C, днем +9…+14°C.
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07.10.2022 27