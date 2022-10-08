Скульптуру исследователя Арктики, адмирала и инициатора создания Русского географического общества Федора Литке установили к его 225-летнему юбилею.

Памятник целиком выполнен из бронзы, а его высота составляет 4,6 метров с учетом постамента. Скульптуру мореплавателя окружают животные, которых он встретил в арктических экспедициях: медведь, тюлень и чайка, которая сидит у подножия памятника