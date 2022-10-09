Жители карельского села Шёлтозеро сбежали от мобилизации в леса

Автор: Александр Селиванов
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Военкомы не смогли призвать из поселка ни одного мужчину.

По информации интернет-издания Baza, администрация села Шёлтозеро обзванивала призывников на мобилизацию, писала им в соцсетях и даже ходила по домам, но все тщетно.

Сообщается, что все мужчины села ушли в леса или заброшеные деревни, а официальной причиной назвали сбор клюквы.

Издание подмечает, что сбор ягод и грибов это традиция во многих селах Карелии. Многие мужчины на долгое время отправляются в этот период в леса.

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08.10.2022 185
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