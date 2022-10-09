При взрыве на Крымском мосту погибла пара из Петербурга

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября.
По информации телеграмм-канала Mash, среди погибших на Крымском мосту была семейная пара из Петербурга.
Отмечается, что их опознали. Это 53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя, которые ехали на кадиллаке.
По время происшествия они оказались рядом с взорвавшимся грузовиком. Супруги были известными в Петербурге гидами, а еще фанатами истории (оба окончили истфак).
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08.10.2022 183