Поджигатель здания администрации в Сяськелево пришел в полицию с повинной

Мужчина, который кинул бутылки с зажигательной смесью в здание администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского района Ленобласти, сам пришел в полицию. Им оказался житель Петербурга.
Пожар произошел в конце сентября, в результате чего полностью выгорело помещение соцзащиты. Обошлось без пострадавших. Как стало известно Online47, мужчина был в гостях и крепко выпил. Протрезвев, он осознал, что сделал, взял палатку и сбежал.
Сейчас полицейские допрашивают мужчину. Уголовное дело было возбуждено сразу же после происшествия.
Вам будет интересно
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в среду, 5 октября, опубликовало кадры полицейской погони со стрельбой, которая произошла вечером 3...
05.10.2022 309