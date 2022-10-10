Поджигатель здания администрации в Сяськелево пришел в полицию с повинной

Мужчина, который кинул бутылки с зажигательной смесью в здание администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского района Ленобласти, сам пришел в полицию. Им оказался житель Петербурга.

Пожар произошел в конце сентября, в результате чего полностью выгорело помещение соцзащиты. Обошлось без пострадавших. Как стало известно Online47, мужчина был в гостях и крепко выпил. Протрезвев, он осознал, что сделал, взял палатку и сбежал.

Сейчас полицейские допрашивают мужчину. Уголовное дело было возбуждено сразу же после происшествия.