Появилось видео погони сотрудников ДПС за неадекватной женщиной на иномарке

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в среду, 5 октября, опубликовало кадры полицейской погони со стрельбой, которая произошла вечером 3 октября, за женщиной на Toyota.

В попытке скрыться от преследования она помяла несколько автомобилей. Правоохранителям пришлось открыть огонь по колесам иномарки. Погоня завершилась на углу Серебристого бульвара и проспекта Испытателей.

Видео: пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти

За рулем находилась 31-летняя женщина, у которой были явные признаки наркотического опьянения. В салоне автомобиля сотрудники обнаружили пакетик с наркотиком.

Оказалось, что в 2020 году задержанная привлекалась к ответственности за вождение в нетрезвом виде — ее лишили прав на полтора года. Против нее возбуждено два уголовных дела за незаконный оборот наркотических средств и управление автомобилем в состоянии опьянения.